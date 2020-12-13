Шнуров сообщил в стихах, что вновь станет отцом

Музыкант Сергей Шнуров, который в начале декабря заявил, что начал новую, трезвую жизнь, снова обрадовал фанов. На сей раз артист сообщил в Instagram, что снова станет отцом. Малыша ему родит четвертая супруга — Ольга Абрамова.

Событию в своей жизни исполнитель посвятил новое стихотворение, в котором признался, что так благотворно на него с супругой повлиял карантин.

«С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и ден*,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой», — написал Шнуров, проиллюстрировав стихи видео с женой.

20 октября пара отпраздновала «бумажную» свадьбу. А в начале года третья жена Шнурова — Матильда — появилась на людях с новым избранником.

Фото КП

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