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Шоу-бизнес

Шнуров сообщил в стихах, что вновь станет отцом

14:02 13 декабря 2020
Шнуров сообщил в стихах, что вновь станет отцом

Музыкант Сергей Шнуров, который в начале декабря заявил, что начал новую, трезвую жизнь, снова обрадовал фанов. На сей раз артист сообщил в Instagram, что снова станет отцом. Малыша ему родит четвертая супруга — Ольга Абрамова.

Событию в своей жизни исполнитель посвятил новое стихотворение, в котором признался, что так благотворно на него с супругой повлиял карантин.

«С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой», — написал Шнуров, проиллюстрировав стихи видео с женой.

20 октября пара отпраздновала «бумажную» свадьбу. А в начале года третья жена Шнурова — Матильда — появилась на людях с новым избранником.

Фото КП

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