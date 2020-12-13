По стопам Басты: Макс Барских "набедокурил" в Москве, после его выступления могут закрыть бар

Московскому бару Memo Dine & Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта певца Макса Барских с нарушениями ограничительных мер из-за COVID-19 и работу в ночное время. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Комаров, сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его словам, в баре Memo Dine & Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00:00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности.

«Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие радостно снимали stories. О социальной дистанции и масках речи даже не шло. Видимо, наши звезды считают, что ограничения для слабаков», — пишет Telegram-канал.

Ранее Роспотребнадзор опечатал столичный клуб Adrenaline Stadium, где в разгар пандемии коронавируса прошел концерт Кипелова. До этого на полмиллиона оштрафовали «Ледовый» в Петербурге, и все из-за проведения там концерта рэпера Басты. Мероприятие собрало десятки тысяч посетителей, которые также пренебрегали эпидмерами.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине в январе введут жесткий карантин, который предусматривает, среди прочего, ограничения на работу баров, ресторанов, дискотек и ночных клубов.

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