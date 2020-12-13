27.99 / 28.13 33.80 / 34.04
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

По стопам Басты: Макс Барских "набедокурил" в Москве, после его выступления могут закрыть бар

15:15 13 декабря 2020
Макс Барских

Московскому бару Memo Dine & Bar грозит крупный штраф или приостановка деятельности за организацию концерта певца Макса Барских с нарушениями ограничительных мер из-за COVID-19 и работу в ночное время. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Комаров, сообщает Telegram-канал «Звездач».

По его словам, в баре Memo Dine & Bar проходил концерт Макса Барских. По социальным сетям было выявлено, что люди не соблюдали социальную дистанцию, не использовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, было установлено, что заведение вовсю продолжало свою деятельность и после 00:00. Заведению грозит крупный штраф, не исключена также приостановка деятельности.

«Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие радостно снимали stories. О социальной дистанции и масках речи даже не шло. Видимо, наши звезды считают, что ограничения для слабаков», — пишет Telegram-канал.

Ранее Роспотребнадзор опечатал столичный клуб Adrenaline Stadium, где в разгар пандемии коронавируса прошел концерт Кипелова. До этого на полмиллиона оштрафовали «Ледовый» в Петербурге, и все из-за проведения там концерта рэпера Басты. Мероприятие собрало десятки тысяч посетителей, которые также пренебрегали эпидмерами.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине в январе введут жесткий карантин, который предусматривает, среди прочего, ограничения на работу баров, ресторанов, дискотек и ночных клубов.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак на сцене

Едва не перепутали: "сияющая" Ани Лорак и Полина Гагарина появились на "Золотом граммофоне" в похожих нарядах

Успешная украинская топ-модель взобралась на стол и потребовала отмены карантина

Успешная украинская топ-модель взобралась на стол и потребовала отмены карантина

мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

«Лучше бы забеременела»: Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

"Лучше бы забеременела": Настю Каменских раскритиковали за непонятные эксперименты с кисточкой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер