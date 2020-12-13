В ожидании любви: Анна Тринчер поделилась планами на следующий год

Женский журнал Cosmopolitan объявил победителей премии Cosmopolitan Awards 2020. По итогам голосования, премию в номинации лучший ТикТокер получила певица и блогерка Анна Тринчер, которая широко известна еще и по сериалу «Школа».

Девушка призналась ведущей Кате Осадчей, что хотела бы получить награду как певица и надеется, что в следующем году ей это удастся.



При этом Анна очень рада призу. Она называет себя ветераном ТикТока — начинала еще, когда соцсеть имела другое название. Сейчас у Анны уже более 1 миллиона подписчиков.

На вопрос ведущей «Сколько она зарабатывает в Тик Токе», блогерка ответила, что у нее достаточно дорогой прайс и она не хочет распыляться, а сразу работать с известными брендами. Но все же Анна назвала сумму за один пост в ТикТок — это от 80 до 1 тысячи — 1,5 тысячи долларов.

Девушка выкладывает 2−3 видео в день и говорит, что тратит на это немного времени, несмотря на сложные съемки, разучивание текстов и песен.

По словам Анны, бывают и более сложные проекты, когда ей приходится работать с группой людей и профессиональной аппаратурой. Тогда она работает несколько дней.

Анна Тринчер рассказала Кате Осадчей и о личных планах. Девушка до Нового года мечтает найти свою половинку и встретить вместе праздник. Она хочет, чтобы в следующем году ее окружала любовь.

Напомним, уходящий год был сложным для Анны Тринчер в личном плане — она рассталась с любимым человеком. После этого певица записала очень эмоциональный клип о расставании.

Фото viva.ua/









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