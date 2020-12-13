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Шоу-бизнес

Хоть и называет "мужем": солистка Artik&Asti объяснила, почему отменила свадьбу

16:25 13 декабря 2020
Анна Дзюба

Солистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба отменила свою свадьбу с бизнесменом Станиславом Юркиным, которая должна была состояться летом, сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Свадьба должна была состояться 12 июня 2020 года, но случился карантин. 12 июня он был в самом разгаре», — пояснила певица.

В итоге церемонию пришлось перенести на неопределенный срок. При этом солистка не снимает помолвочное кольцо и уже называет избранника мужем, что навело фанатов на мысли о тайной свадьбе.

Напомним, что Юркин и Анна Дзюба долгое время скрывали свои отношения, но затем все же стали выходить в свет и публиковать совместные снимки в соцсетях. Бизнесмен делал предложение возлюбленной два раза. Во второй раз он решил попросить руки избранницы публично и поднялся на сцену с огромным букетом роз во время концерта в Омске. Свадьба станет для Юркина второй, Asti же выйдет замуж впервые.

Группа Artik & Asti была основана в Украине в 2010 году. По данным сервиса «СберЗвук», в 2020 году коллектив оказался на втором месте по числу прослушиваний в РФ. Особенно полюбился поклонникам хит «Девочка, танцуй».

Как писали «ФАКТЫ», недавно американская актриса и телезвезда Пэрис Хилтон вызвала слухи о своей помолвке, опубликовав загадочный пост в соцсетях. На фото 39-летняя Хилтон позирует со своим бойфрендом-ровесником Картером Реумом на фоне декорации в виде розового сказочного замка. Подпись к посту гласила: «И жили они долго и счастливо».

Фото: www.instagram.com/p/CGzkImqAtMj/

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