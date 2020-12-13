«Отказался раскрутить водку»: новая причина убийства Михаила Круга

Король русского шансона Михаил Круг был убит за то, что не согласился на предложение «серьезных людей». В программе НТВ «Новые русские сенсации» бывшие участники тамбовской преступной группировки Александр Осипов и Александр Агеев рассказали, что певцу было сделано два предложения. Первое — это раскрутить водку «Круговка». А второе — делать отчисления с концертов.



По их словам, Круг в силу своего характера отказался идти на сделку. Он не хотел становиться лицом рекламной кампании водки «Круговка». И также не хотел отдавать большую часть честно заработанных денег.



Участники тамбовской банды утверждают, что все четыре предпринимателя, которые «заказали» Круга, живы и на свободе. Следователям якобы известны их имена. Но не нашлось достаточно доказательств, чтобы привлечь их к суду.



Михаила Круга убили 1 июля 2002 года. Убийцей оказался Дмитрий Веселов, который вместе с Александром Агеевым проник в дом шансонье, чтобы выкрасть из его особняка какой-нибудь антиквариат.



Когда злоумышленники влезли в дом, семья внезапно вернулась. Михаил Круг бросился защищать жену Ирину и получил два огнестрельных ранения из оружия, с которым пришел убийца. Артист скончался в больнице.

Напомним, сын Михаил Круга от второго брака Александр и его мать Ирина решили сменить фамилию. По мнению вдовы шансонье, сменив фамилию, сын сможет идти по стопам отца. Александр поступил в театральный институт имени Щукина. В свободное от учебы время он выступает на сцене вместе с матерью.

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