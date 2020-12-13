"Вел себя, как полный придурок": участник "Холостячки" объяснил свой "вылет" из проекта

Участник романтического реалити-шоу «Холостячка» Андрей Шатырко признался «КП в Украине», что пришел на проект, чтобы завоевать сердце Ксении Мишиной.

Как оказалось, 28-летний предприниматель и блогер заприметил актрису еще на «Танцах со звездами», где был ведущим бекстейджа.

Андрей признался, что серьезно влюбился, «потерял себя», а Ксения видела в нем всего лишь друга.

«Я иногда вел себя, как полный придурок. Это была та часть меня, которая очень сильно хотела понравиться. Это не плохо. У меня есть честь, достоинство, мужественность, но они все исчезали при появлении Ксюши. Я был влюблен и натворил ерунды», — рассказал Шатырко.

По его словам, встреча с Ксенией перевернула его жизнь на 360 градусов и навсегда ее изменила. Он больше никому не хочет специально нравиться или стараться вызвать симпатию.

«Хочу быть собой, в первую очередь. Это глобально меняет модель поведения. Когда думаешь прежде всего о состоянии своем, а не о том, что подумает другой человек. В этом заложена большая философия»,— уточнил молодой человек.

Шатырко отметил, что показал себя в шоу как романтик, оставив не открытой свою мужскую и сильную сторону.

«Во мне очень много глубины и силы. Я старался быть для Ксении лучше всех, а нужно было просто быть собой. В этом увидел пример для себя Жени Ковтуненко. Он был полностью собой», — добавил он.

Несмотря на то, что Шатырко «вылетел» из шоу, его чувства к Ксении Мишиной не угасли — они в его песнях, постах в соцсетях и в его душе.

В данный момент мужчина не готов к новым отношениям. Всю свою энергию он направляет в бизнес и музыку.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали о самых ярких моментах восьмого выпуска «Холостячки».

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