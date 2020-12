Мурату исполнился бы 51 год: Сеть растрогало архивное видео с автором хита "Мальчик хочет в Тамбов"

Участник «примирительных мостов с Украиной», российский певец Кай Метов разместил у себя в Instagram пост, напоминающий о том, что 13 декабря исполнителю хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я это ты» Мурату Насырову исполнился бы 51 год.

«13 декабря Мурату Насырову исполнился бы 51 год», — подписал кадры Метов.

На архивном видео показано, как сам Кай играет на пианино, а Мурат Насыров поет песню «Sorry Seems to Be the Hardest Word» Элтона Джона.

Видео растрогало поклонников Метова и Насырова. Люди оставляют под постом комментарии и благодарят артиста за возможность увидеть столь редкие кадры.

«Спасибо, что делитесь с нами своим архивом. Светлая память Мурату Исмаиловичу», «Хороший артист, что же произошло, что вот так», «Светлая память, сегодня слушала песни Мурата», «Как трогательно. Как проникновенно. До слез», — пишут люди на страничке певца в соцсети.

Напомним, что Мурат Насыров был настоящей легендой 1990-х. Под его песню «Ты — это я, я — это ты» до сих пор грустят влюбленные. Это он исполнил русские саундтреки к диснеевским мультфильмам «Утиные истории» и «Черный Плащ».

Скончался певец 19 января 2007 года, упав с балкона своей московской квартиры на 5-м этаже. Ему было 37 лет. Причины ЧП остались неизвестны. Журналисты многократно писали об употреблении Насыровым наркотиков, но вскрытие тела, сделанное в Боткинской больнице, не выявило следов никаких сильнодействующих веществ. По официальной версии, это было самоубийство в состоянии депрессии. Вдова Мурата говорила, что у певца были проблемы с психикой.

Похоронили Насырова в Казахстане, на кладбище уйгурского поселка Заря Востока под Алма-Атой. Семья решила, что правильным будет похоронить Мурата рядом с его отцом.

