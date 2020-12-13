У "обидчицы" Лободы отреагировали на скандал на "Золотом граммофоне"

Скандал на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон», который стал причиной того, что Светлана Лобода не вышла на сцену, попытались объяснить в команде Мари Краймбрери, передает «Стархит».

Мари Краймбрери

Оказалось, что в номере Мари Краймбрери, как и в номере Светланы Лободы, в качестве реквизита используется ванна. И оба номера режиссер-постановщик поставил в программе почти рядом.

Пиар-директор Мари Денис Орлов рассказал, что песня называется «Пряталась в ванной» и ванна в их номере существует уже год. По словам Орлова, о скандале узнали уже постфактум.

Между тем, продюсер Лободы Нателла Крапивина пояснила, что ради выступления украинской звезды была выписана большая команда постановщиков, каскадеров и пиротехников, которые работали под руководством топового режиссера Олега Боднарчука.

Когда они узнали о том, что у Мари похожий реквизит, то не стали возражать против этого, но попросили «разнести» их в программе, чтобы не стоять друг за другом.

Сама Светлана Лобода считает, что во всем виноват «человеческий фактор». Она пообещала зрителям все же показать свой яркий номер.

Фото Instagram/lobodaofficial

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