Последний концерт Виктора Цоя: что сказал поклонникам на прощание музыкант, уходя со сцены

Последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» прошел 24 июня 1990 года на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Музыканты сыграли 45-минутный сет из семи песен, но сумели уместить в него свои главные хиты, пишет «Комсомольская правда».

Цой поблагодарил зрителей и поделился планами. Он сказал, что летом группа намерена записать новый альбом. Осенью начнутся съемки нового фильма. А зимой зрители все смогут увидеть и услышать.

«Ну что ж, спасибо большое! На этом все это заканчивается, всего вам доброго. Я думаю, что летом мы запишем новый альбом, осенью появимся, в смысле начнем снимать новый фильм, а зимой, я думаю, вы все это увидите… Спасибо большое, что вы все сюда пришли, до свидания», — приводит издание последние слова Цоя, обращенные к поклонникам.

Группа «Кино» была создана в начале 1980-х годов и к моменту своего выступления в «Лужниках» находилась на пике своей популярности. Ее лидер Виктор Цой был не просто рокером, он был рок-идолом для миллионов слушателей по всему СССР.

Спустя почти два месяца после последнего концерта Виктор Цой попал в смертельное ДТП. 15 августа 1990 года Цой за рулем автомобиля «Москвич-2141» столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус-280», ехавшим по встречной полосе.

Согласно официальным данным, музыкант заснул за рулем. Трагедия произошла на 35 км трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии. Цой погиб на месте, водитель автобуса не пострадал.

28-летний Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Его смерть стала настоящим потрясением для огромного количества людей по всему Союзу.

Напомним, в Киеве есть «дерево Цоя», названное в честь легендарного исполнителя.

Фото КП

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