«Там нет человека!» Получившая проклятия любовница Тарзана высказалась об «уроде из Армавира»

Актриса Анастасия Шульженко, которая стала причиной раздора в семье Наташи Королевой и Тарзана, отреагировавшая на чудовищную историю в Армавире, где ревнивец убил свою девушку и ее 9-летнего брата, ответила хейтерам, которые завалили ее страничку резкими комментариями.

«Я так и знала, что на мой пост про «делай то, что считаешь нужным и не думай о том, что и кто скажет вокруг, будет именно такая критическая реакция, — пишет Анасасия в Instagram. — Мои хорошие, не надо слать мне проклятия ни в комментариях, ни в личных сообщениях, ибо, во-первых, прилетит в обратка, а во-вторых я говорю о здоровых желаниях и мечтах здорового человека, а не о больных извращенцах, которые могут убить, потому, что так захотелось, как тот урод из Армавира, что убил девушку и ее брата.

Там нет человека! Я же за то, чтобы люди оставались людьми, но при этом не были рабами чужого мнения".

Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге фотомодель журнала Vogue Лилия Судакова в приступе ревности зарезала гражданского мужа. Мужчина привел домой подругу и флиртовал с ней в присутствии Судаковой.

Фото Анастасии Шульженко из социальных сетей.

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