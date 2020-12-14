Сын Заворотнюк счел жизнь тленом
Сын популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл опубликовал в Instagram видео, сопроводив его подписью: «Мдаа, годы не были добры.».
Парень, который увлекается игрой на гитаре, исполнил грустную мелодию. Он так и сказал, что это «грустная мелодия для грустных людей».
«Для тех, кто в печали. Кому абсолютно все равно, ведь жизнь всего лишь тлен», — добавил Майкл.
Подписчики призывают парня более оптимистично смотреть на жизнь и не грустить.
inga_shilingauskas пишет, что мелодия ее поразила.
20-летний Майкл увлекается музыкой и путешествиями. Он сам пишет музыку и сочиняет стихи. Его сестра Анна называет Майкла очень интересной личностью, чутким человеком, с очень тонкой душой.
Фото Instagram/mike_zavorotnyuk
636
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter