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Шоу-бизнес

Между Алиной Гросу и Ириной Федишин разгорелся скандал из-за плагиата

10:33 14 декабря 2020
Алина Гросу

Между Алиной Гросу и Ириной Федишин разгорелся скандал из-за плагиата. Песни артисток «Мама» и «Як я тебе люблю» оказались очень похожими.

Стоит отметить, что Алина спела о маме и сняла клип, в котором снялись известные мамы с детьми, в 2009 году. Авторами песни являются Виталий Куровский и Руслан Квинта.

На то, что у коллеги вышла композиция с одинаковой мелодией, Алина Гросу отреагировала дипломатично.

«Иногда такое бывает. Нот всего семь. Но моя песня вышла раньше», — сказала Алина Гросу на съемках программы «Музыкальная платформа» на канале «Украина».

Федишин настаивает на том, что песня «Як я тебе люблю», музыку к которой написал Михаил Мода, вышла раньше. Якобы впервые она была зафиксирована на телевидении в 2008.

«Нужно еще разобраться, кто у кого сплагиатил», — сказала Федишин.

Предлагаем сравнить песни артисток.

Кстати, ранее Ирину Федишин обвинили в плагиате из-за клипа «Роман». Видео оказалось очень похожим на рекламный ролик парфюма от Yves Saint Laurent.

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