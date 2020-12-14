«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Российский музыкант Владимир Пресняков, крестивший новорожденного сына Ивана, удивил неожиданным признанием. Он заявил, что на самом деле у него четверо детей.

«Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа — он тоже стал ребенком. Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей. И еще не забывайте про меня самого, я тоже тот еще ребенок. Если мы конструктор собираем вместе, то с Темой можем поссориться за какую-то детальку. Говорю, это я ее нашел, Темка — что он. Пока мастерим из LEGO фигурку, так может быть несколько раз. Потому что с азартом, с интересом. Очень серьезная история», — рассказал Пресняков «СтарХиту».

Музыкант также отметил, что сейчас они с женой Натальей редко выходят на мероприятия. В их семье еще никто не болел коронавирусом. Поэтому все придерживаются правил карантина, но главное — не паникуют и не накручивают ситуацию. Пресняков уверен, что позитивный настрой помогает им избежать болезни.

«У нас в семье никто, слава Богу, не болел еще, хотя, может, и, к сожалению, даже не знаю, как относиться. Я уверен в том, что это психосоматика. Если человек боится, обязательно „залетит“. В конце концов, мы не так много выезжаем, а если едем, то к тем, кто не жалуется и не бурчит. Вот у таких обязательно что-то и случается. Прости Господи, но это так. С оптимистами всегда хорошо», — поделился Владимир.

Напомним, старшего сына Никиту Преснякову родила первая жена Кристина Орбакайте. Супруга Наталья Подольская подарила ему Тему и Ваню.

Ранее Пресняков грязно пошутил о жене в присутствии детей.

Фото Instagram.com/presnyakovvladimir

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