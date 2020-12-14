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Шоу-бизнес

«Облом!» Гарика Харламова позабавил неловкий момент на «Давай поженимся!»

11:46 14 декабря 2020
Гарик Харламов

Российский комедийный актер Гарик Харламов, которому недавно искали невесту, в Instagram опубликовал ролик из передачи «Давай поженимся», которую ведет Лариса Гузеева.

Судя по видео, свахам не удалось найти девушке достойную пару.

В ролике парень выходит к потенциальной невесте, представляется и обещает научить ее кататься на коньках. На что девушка отвечает, что уже умеет кататься на коньках.

«Облом!» — так Харламов подписал видео.

Комментаторы его поддержали.

Напомним, недавно Харламов опубликовал в сети видео с нарезкой из наиболее необычных приветствий разных народов. Ранее Гарик высмеял неловкость ведущих программы «Жить здорово!»

Фото Instagram/garikkharlamov

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