Ефремов устыдился своего поведения на суде

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к заключению за участие в смертельном ДТП, извинился за поведение на судебных заседаниях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Михаил Ефремов прислал своему адвокату Александру Добровинскому письмо из мест заключения, в котором извиняется за поведение в ходе судебных заседаний и просит не держать на него зла.

«Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом», — сказал Добровинский, комментируя письмо Ефремова.

Ранее сообщалось, что после освобождения из мест заключения Михаил Ефремов вряд ли сможет снова работать артистом.

Фото: КП

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