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Певец Зейн Малик демонстративно проигнорировал свадьбу сестры, которая «вышла замуж за бандита»

13:08 14 декабря 2020
Зейн Малик

Британский певец Зейн Малик, бывший участник популярной группы One Direction, демонстративно проигнорировал свадьбу своей младшей сестры Валии. Зейн, чей отец Ясер — пакистанец, а мать Триша — принявшая ислам англичанка, не одобряет выбор 24-летней Валии. Как пишет издание The Sun, музыкант считает ее 24-летнего жениха, а теперь уже законного мужа Джунаида Хана, «бандитом».

Джунаид Хан в 2017 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения за угон машины у пожилой женщины. Вместе со своим приятелем он напал на пенсионерку возле ее дома, урожая ей отверткой. Судья отметил, что оба молодчика не проявили ни капли раскаяния в содеянном.

Хан вышел на свободу досрочно совсем недавно.

Отец Валии и Зейна также пытался отговорить дочь от брака с Ханом. Ясер не явился на церемонию бракосочетания в знак протеста. В то же время Триша была на свадьбе рядом с дочерью. А девушка Зейна, американская супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре этого года родила их первенца, поздравила сестру бойфренда с замужеством дистанционно — через соцсеть.


Жених отсидел в тюрьме

Зейн и Валия

Фото Instagram

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