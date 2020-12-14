Певец Зейн Малик демонстративно проигнорировал свадьбу сестры, которая «вышла замуж за бандита»

Британский певец Зейн Малик, бывший участник популярной группы One Direction, демонстративно проигнорировал свадьбу своей младшей сестры Валии. Зейн, чей отец Ясер — пакистанец, а мать Триша — принявшая ислам англичанка, не одобряет выбор 24-летней Валии. Как пишет издание The Sun, музыкант считает ее 24-летнего жениха, а теперь уже законного мужа Джунаида Хана, «бандитом».

Джунаид Хан в 2017 году был приговорен к пяти годам тюремного заключения за угон машины у пожилой женщины. Вместе со своим приятелем он напал на пенсионерку возле ее дома, урожая ей отверткой. Судья отметил, что оба молодчика не проявили ни капли раскаяния в содеянном.

Хан вышел на свободу досрочно совсем недавно.

Отец Валии и Зейна также пытался отговорить дочь от брака с Ханом. Ясер не явился на церемонию бракосочетания в знак протеста. В то же время Триша была на свадьбе рядом с дочерью. А девушка Зейна, американская супермодель Джиджи Хадид, которая в сентябре этого года родила их первенца, поздравила сестру бойфренда с замужеством дистанционно — через соцсеть.





Жених отсидел в тюрьме

Зейн и Валия

Фото Instagram

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