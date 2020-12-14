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Шоу-бизнес

Единственный родной сын Валентина Гафта не сможет проститься с ним из-за коронавируса

13:30 14 декабря 2020
Валентин Гафт

Знаменитого актера Валентина Гафта, который ушел из жизни 12 декабря, похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище. Как передают «РИА Новости», его могила будет расположена рядом с Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Прощание с актером состоится в театре «Современник». Провести отца в последний путь не сможет его единственный родной сын Вадим Никитин, матерью которого является художница Елена Никитина. Также у Гафта есть внук — 17-летний Валентин. Они живут в Бразилии.

Пять лет назад актер впервые встретился с внебрачным сыном и признал его. Эту встречу организовал телеведущий Андрей Малахов. После смерти Валентина Гафта он посвятил памяти актера программу и пообщался с его сыном. Вадим переживает смерть отца и сожалеет, что не может проститься с ним.

«Утром в тот день я проснулся, и мама мне рассказала, что мой отец Валентин Гафт умер… он уже очень больной был. Но он не умер, он жив во мне и в русском театре… Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву. Простите мои слезы, пожалуйста», — не скрывая эмоций, сказал Вадим Андрею Малахову.

Сын актера также поделился впечатлениями от их трогательной встречи в Москве пять лет назад. Сейчас 49-летний Вадим работает режиссером в театре.

Напомним, причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт. Откровенное интервью актера о семейной жизни с Ольгой Остроумовой, знаменитых ролях в кино и театре, читайте в «ФАКТАХ».

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