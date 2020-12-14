«Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот и другие премьеры: что посмотреть в кино с 17 декабря

В четверг, 17 декабря, в украинский прокат выходят четыре новых фильма, в том числе «Сказка старого мельника», снятая отечественными кинематографистами. Премьерой недели, а, возможно, и последних трех месяцев, является американский фильм «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли. Для семейного просмотра может подойти британский мультик «Гол!». Любителей бокса, вероятно, заинтересует драма «Дебошир».

«Сказка старого мельника»

(6+, Украина, Euromedia, UFD, фэнтези, бюджет — 18 миллионов грн)

Этот фильм может претендовать на звание самого невезучего в истории современного украинского кинематографа. Еще в 2013 году сценарий Сергея Ухачевского, написанный по мотивам украинского фольклора, был одобрен Госкино и получил полное финансирование из государственного бюджета. Однако затем стали возникать проблемы одна за другой.

Сначала Ахтем Сейтаблаев отказался снимать картину Его заменил Александр Итыгилов. Старту съемок в 2013 году помешал политический кризис в стране. Их пришлось отложить на целый год. Но и в декабре 2014-го не сложилось — в казне не хватало денег. Госкино смогло выделить обещанные 18 миллионов грн только в августе 2015 года. Съемки проводились в авральном режиме в Пирогово, на Петропавловской Борщаговке и Синевире, в Невицком и Олесском замках. Уже в сентябре материал был отснят. Монтировали его тоже крайне быстро. Было заявлено, что премьера состоится в декабре 2015 года. Но ее перенесли на 1 января 2016-го. Но и тогда фильм в прокат не вышел. Был объявлен еще один перенос премьеры — на 2017 год. Потом еще один — уже на апрель 2020 года. И тут началась пандемия COVID-19…

Будем надеяться, что премьера «Сказки старого мельника» все же состоится 17 декабря 2020 года, и зрители наконец увидят, с какой нечистью пришлось сражаться главному герою фильма Миколке (актер Валентин Томусяк). Он приезжает к пану Адаму (Алексей Богданович), чтобы учить его дочь Кристину (Анна Кошмал) грамоте. Однако город оказывается во власти темных сил. Миколка и Кристина вступают с ними в борьбу. В картине сыграли звезды украинского кино Ада Роговцева, Владимир Горянский, Ирма Витовская, Остап Ступка, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Алексей Вертинский.

«Чудо-женщина 1984»

(12+, США, Warner Bros., фантастика, боевик, бюджет — 200 миллионов долларов)

Этот фильм является сиквелом «Чудо-женщины», вышедшей в прокат в 2017 году. Первая часть собрала 821,8 миллиона долларов. Над продолжением работала та же команда — режиссер и сценарист Пэтти Дженкинс, популярная актриса Галь Гадот, а также звезды Голливуда Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и другие. Фильм поставлен по мотивам популярных комиксов DC Comics. Он стал девятой картиной, входящей в так называемую «Расширенную вселенную DC». Все эти фильмы связаны общими героями и событиями.

Первая часть «Человек из стали» вышла в 2013 году и рассказывала о Супермене. Сборы превысили 660 миллионов долларов. Затем последовал фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016 год, кассовые сборы 874 миллиона долларов). Третья картина «Отряд самоубийц» вышла в 2016 году, собрав в мировом прокате 747 миллионов долларов. Затем последовала «Чудо-женщина», за которой в том же 2017 году вышла «Лига справедливости» (658 миллионов долларов). В декабре 2018 года зрители увидели фильм «Аквамен». Он пока является самым кассовым в «Расширенной вселенной DC» — 1 миллиард 148 миллионов долларов. Весной 2019 года вышел «Шазам!» — кассовые сборы 366 миллионов долларов. В феврале 2020 года Warner Bros. представил «Хищных птиц», которые являются сиквелом «Отряда самоубийц». Эта картина стала самой неудачной в коммерческом смысле из всех, входящих в «Расширенную вселенную DC). Сборы составили всего 201,8 миллиона долларов. Руководство киностудии винит во всем пандемию, которая в феврале только набирала обороты и вынудила власти ряда стран закрыть кинотеатры.

Поэтому «Чудо-женщина 1984» значит для Warner Bros. очень много. На фильм возлагают большие надежды. Первоначально премьера была запланирована на ноябрь 2019 года, однако Дженкинс не успевала с монтажом. Выход в прокат перенесли на март 2020 года. Коронавирус заставил отложить премьеру на 14 августа. Но в США кинотеатры по-прежнему не работали в полную силу. Студия заявила о начале проката фильма со 2 октября. Однако и это решение оказалось поспешным. Прокат картины «Тенет» («Довод») Кристофера Нолана, съемки которой обошлись Warner Bros. в 200 миллионов долларов (такой же бюджет и у «Чудо-женщины 1984»), в августе-сентябре не оправдал ожиданий. Сборы составили 361,3 миллиона долларов. И хотя «Тенет» стал самым кассовым фильмом в мире в 2020 году, руководство студии было совершенно недовольно таким скромным результатом.

Тянуть с выходом «Чудо-женщины 1984» тоже больше не хотели. В итоге было принято беспрецедентное для фильмов такого уровня решение. Картина выходит в мировой прокат 16−17 декабря (включая Украину). В США и Канаде в кинотеатрах ее начнут показывать с 25 декабря, при этом в тот же день она станет доступна подписчикам стриминговой компании HBO Max в Соединенных Штатах и канадцам, которые пользуются платной услугой Premium Video-on-Demand. Владельцы кинотеатров негодуют. Они считают, что такое решение подорвет их бизнес. Убытки могут составить 50 миллионов долларов! Тем не менее, руководство Warner Bros. намерено также поступить в 2021 году с другими громкими премьерами студии, например, с новой экранизацией «Дюны».

Пока не ясно, выиграет киностудия от этого или проиграет, но ее пример может заразить других голливудских гигантов. Кстати, Галь Гадот, по сообщениям СМИ, резко выступала против такого решения, но ее успокоили 10 миллионов долларов, выплаченных актрисе в виде бонусов.

Так о чем все же фильм, вокруг которого развернулись такие нешуточные страсти? Диана Принс, или Чудо-женщина, поклявшаяся защищать мир от злодеев, оказывается в 1984 году. Холодная война грозит перерасти в войну настоящую, способную уничтожить человечество. К этому страны подталкивают злодей-бизнесмен Максвелл Лорд и бывшая подруга Дианы Барбара Энн Минерва.

Критики дали высокую оценку картине. Они утверждают, что это лучший из девяти фильмов, входящих в «Расширенную вселенную DC».

«Гол!»

(0+, Великобритания, Gigglefish, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 16,8 миллиона долларов)

Герой этого мультфильма — маленький крот Мунго. Он живет в шахтерском городке, но не хочет идти по стопам отца и работать горняком. Мунго мечтает играть в футбол. Однажды алчный злодей Босс принимает решение купить шахту. Это ставит под угрозу существование всего городка и жизнь его обитателей. Мунго хочет помешать Боссу. Есть только один способ — выиграть футбольный чемпионат и привлечь всеобщее внимание к преступным планам Босса. «Гол!» стал режиссерским дебютом Тревора Харди. В Британии мультфильм вышел в 2018 году и собрал всего 25 тысяч долларов.

«Дебошир»

(16+, США, Vertical Entertainment, криминальная спортивная драма, бюджет — 6 миллионов долларов)

Фильм снят на основе реальных событий. Главный герой Чак Уэпнер был боксером. Сильвестр Сталлоне использовал его в качестве одного из прототипов своего собирательного образа Рокки. Уэпнер дрался с легендарным Мохаммедом Али в марте 1975 года. Ставки букмекеров были 40 к одному в пользу Али. Однако Чак дал настоящий бой и даже отправил Мохаммеда в нокдаун. Победу все же одержал Али, но Уэпнер выстоял против чемпиона 15 раундов. Это сделало его знаменитым, однако слава не пошла Чаку на пользу. Он ушел в загул, изменял жене, которая в итоге ушла от него, забрав детей…

Роль Уэпнера сыграл американский актер Зак Макгоуэн, известный преимущественно по сериалам «Черные паруса» и «Бесстыдники». Джеррод Пейдж снялся в роли Мохаммеда Али, а Энтони Мангано — в роли Сталлоне. В США картина вышла в прокат в январе 2019 года. Критики дали фильму средние оценки.

Какие фильмы вышли в прокат с 10 декабря, смотрите здесь.

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter