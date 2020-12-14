Киркоров уволил самую звездную домработницу России после 30 лет верной службы

Самая звездная домработница России Людмила Дороднова осталась без работы. Ее последний наниматель — Филипп Киркоров — без объяснений уволил женщину после 30 лет верной службы. Бывшая домработница считает, что с ней поступили несправедливо, о чем и пожаловалась в эфире программы «Звезды сошлись».

Людмиле Дородновой почти 80 лет. По ее словам, Киркоров, очевидно, хотел найти кого-то «поживее, помоложе», а прежнюю помощницу по хозяйству решил отправить на пенсию. Людмила рассказывает, что причины увольнения ей не озвучивали.

«Жили хорошо, в дружбе. Все было здорово и красиво… Но уже три года назад были разговоры, чтобы меня, как говорится, в пенсионеры отправить», — вспоминает Дороднова. А окончательное решение было принято в мае текущего года. «Может кто-то что-то нашептал ему на меня… С этим коронавирусом все какие-то нервные стали… Просто он знает сколько мне лет… За что-то обиделся на меня и сказал: поезжай к себе. Вот и все», — говорит Людмила.

По словам бывшей домработницы Киркорова, первое время после увольнения певец выплачивал ей материальную помощь. Сейчас же Дороднова осталась на голой пенсии, но обиды к бывшему работодателю не питает.

«Я знаю только то, что я Филиппа люблю. Для меня он как ребенок всегда был», — пооткровенничала Людмила.

Людмила Дороднова проработала домработницей более 60 лет. Она помогала по хозяйству певицам Тамаре Миансаровой и Ларисе Мондрус, а потом пришла работать к Алле Пугачевой. После развода Пугачевой и Киркорова Людмила ушла работать к Филиппу.

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