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Шоу-бизнес

"Квартал" отказался от скандального концерта в карантинный срок

16:07 14 декабря 2020
Квартал 95

Студия «Квартал 95», ранее озадачившая продолжением продажи билетов на своей концерт в период локдауна, который планируют ввести с 8 по 25 января, таки изменила дату на «послекарантинную».

Так, на сайте компании указывается, что концерт, который ранее хотели провести 24 января, перенесли на 30 января.

К стати, в сети не исключали, что период завершения жестких карантинных мер — в 00:00 25 января — связан с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского, которому в этот день исполнится 43 года.

Тем временем министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что локдаун в Украине могут ввести и до 8 января, как-то ранее запланировало правительство. Это может произойти в случае резкого роста количества новых заболеваний коронавирусной инфекций в день. Речь идет о 32−35 тысячах человек в день.

Иллюстративное фото со странички «Квартала 95» в социальных сетях.

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