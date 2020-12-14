Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" получил травму на съемках

Исполнитель главной роли в популярном сериале Netflix «Ведьмак» Генри Кавилл, первый сезон которого вышел в 2019 году, получил травму на съемочной площадке. 37-летний британский актер повредил мышцу ноги во время работы над сценой, действие которой происходило в шести метрах от земли. Актера при этом страховали ремни безопасности.

Генри госпитализировали в одну из больниц Лондона. Как пишет издание Deadline, съемки пока ведутся без него. Работают над эпизодами, где отсутствует основной герой. Травма Кавилла, как говорят врачи, не слишком серьезна, поэтому он скоро сможет вернуться в строй.

Работа над вторым сезоном фэнтезийного сериала по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского ранее уже дважды откладывалась из-за пандемии коронавируса. Так, в марте норвежский актер Кристофер Хивью, который исполняет роль Нивеллена, заразился COVID-19.



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