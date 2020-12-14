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Шоу-бизнес

День адвоката 2020: оригинальные поздравления

23:12 18 декабря 2020
С Днем адвоката&nbsp;— открытка

19 декабря в Украине отмечают не только День святого Николая Чудотворца, но и поздравляют с профессиональным праздником адвокатов.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить знакомых оригинальными открытками и душевными стихами.

Адвокатов Украины поздравляем в этот день,
На защиту прав народа им вставать совсем не лень!
Их призванье — искать выход из житейских тупиков.
Согласитесь, ведь не каждый на такой подход готов.
Пусть закончатся победой все рабочие дела,
А жизнь будет справедлива, обеспечена, светла!

С днем адвоката поздравляем!
Сегодня праздник ваш, друзья!
Его мы с вами разделяем,
Ведь обойтись без вас — нельзя.
Желаем счастья в жизни личной,
В делах — блистательных побед,
Вести защиту на «отлично»,
Успехов вам и светлых лет!

Пришла пора поздравит адвоката —
Сегодня этот праздник наступил,
Пусть ждет тебя достойная зарплата,
Ты многих в этой жизни защитил.
И предстоит тебе еще трудов немало
Простых людей отстаивать в судах,
Положено прекрасное тобой начало,
А значит, ждет успех во всех делах!

Быть адвокатом — это талант
И ораторское мастерство
Ведь нужно не просто знать закон
А и разбираться в нем.
Желаю быть стойким назло врагам
И независимости в деньгах!

Напомним, 6 декабря отмечали День Вооруженных сил Украины.

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