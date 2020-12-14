Меган Маркл и Опра Уинфри привели в ярость дворец рекламой кофе с овсяным молоком

Известная своими феминистическими взглядами Меган Маркл, которая ранее вышла на публику впервые после объявления о выкидыше, вложила деньги в стартап-компанию Clevr Blends, которую возглавляет женщина. Компания производит полезные веганские напитки (в основном кофе-латте) с добавлением экологического овсяного молока. В своем официальном заявлении, как пишет Fortune, бывшая актриса подчеркнула свое желание поддерживать бренды, основанные представительницами прекрасного пола. Это ее первое частное вложение капитала, о котором она объявила публично. Меган заявила, что «верит» в успех бизнес-леди Ханны Мендоса и в успех ее компании.

Сумма инвестиций, сделанных 39-летней герцогиней Сассекской, не разглашается.

Маркл подрядила рекламировать продукцию компании знаменитую телеведущую Опру Уинфри. Опра была в числе гостей на свадьбе Меган и принца Гарри, хотя на тот момент была едва с ними знакома. Теперь Сассексы и миллиардерша-телезвезда проживают по соседству в американском штате Калифорния. В Instagram, где у Опры имеется более 19 миллионов подписчиков, она показала корзину с пакетами кофе, присланную, как сообщила Уинфри, «соседкой М». И добавила — «та самая М», сопроводив эти слова значком короны. Опра назвала приуроченный к Рождеству подарок «вкусностями».

Между тем, как пишет издание The Mirror, источник в Букингемском дворце сообщил, что при дворе крайне возмущены использованием в рекламе смайлика в виде короны, намекающем на отношение к этому предприятию британской королевской семьи. Во дворце напомнили, что Меган и Гарри, покинувшие королевскую семью, обещали поддерживать ценности монархии, блюсти ее репутацию и не торговать своими королевскими связями ради получения финансовой выгоды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл обошла по популярности Кейт Миддлтон и королеву Елизавету.

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