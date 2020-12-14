Дорофеева снова сменила имидж: поклонники запутались, на кого она теперь похожа

Известная певица Надя Дорофеева показала фото, где она предстала в новом имидже и сообщила о «перезагрузке», а также участии в телешоу «Голос країни». Фото опубликованы в Instagram артистки.

«Перезагрузка — слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне «Голоса країни», — написала Дорофеева.

Она рассказала об ожиданиях от телешоу.

«Голоса современности, трендовые, digital-персонажи и талантливые артисты, мои люди, я жду вас в одном из красных кресел! Счастлива разделить миссию поиска новых суперзвезд с крутыми наставниками», — сообщила певица.

В комментариях многие фолловеры восхищаются новым образом певицы на фото, но теряются, на кого она похожа: на Ирину Аллегрову, Тину Кароль или Майли Сайру?

Напомним, Дорофеева рассказала, что ее сольная карьера была на грани срыва.

Фото: Instagram Нади Дорофеевой

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