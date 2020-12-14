"Родила себе подарок": Вера Брежнева трогательным снимком поздравила дочь с днем рождения

Певица Вера Брежнева отмечает день рождения младшей дочери Сары. В честь праздничной даты Брежнева опубликовала несколько фото из семейного архива. Мама и дочка, очень похожие друг на друга, в простых белых платьях наслаждаются летом и солнцем.

«11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще», — написала дочери Брежнева.

Подписчики певицы соглашаются, что мама и дочь одинаково прекрасны.

Фото ververa/Instagram



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