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Шоу-бизнес

"Родила себе подарок": Вера Брежнева трогательным снимком поздравила дочь с днем рождения

23:30 14 декабря 2020
вера брежнева

Певица Вера Брежнева отмечает день рождения младшей дочери Сары. В честь праздничной даты Брежнева опубликовала несколько фото из семейного архива. Мама и дочка, очень похожие друг на друга, в простых белых платьях наслаждаются летом и солнцем.

брежнева

«11 лет назад родила себе подарок. Желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще», — написала дочери Брежнева.

Подписчики певицы соглашаются, что мама и дочь одинаково прекрасны.

Фото ververa/Instagram

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