"Превращается в насмешку": Олег Винник смутил людей как "рокер"

Популярный певец Олег Винник, впервые ставший наставником в популярном вокальном проекте «Голос країни» на телеканале «1+1», смутил фанатов образом рокера.

Так, на своей страничке он опубликовал пост, посвященный наставничеству, написав: «Очень интересный тренерский состав в 11-м сезоне „Голоса країни“ (Voice of the Country). Как никогда разнообразен. У каждого — весомый багаж опыта, который поможет всему миру показать самые мощные и самые чувственные голоса нашей страны».

Фолловеры активно отреагировали на участие Винника в проекте. Правда, были и комментарии, авторы которых критикуют певца за образ рокера, который для него не характерен.

Напомним, что организаторы украинской музыкальной премии YUNA, церемонию награждения которой перенесли на 2021 год, объявили имена всех номинантов, претендующих на победу в 17 категориях. В одной из них — Лучший эстрадный хит — композиция Олега Винника «Безумная любовь».

Фото Олега Винника из социальных сетей.

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