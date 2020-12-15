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Шоу-бизнес

Сын Оксаны Марченко снялся в романтической фотосессии

9:01 15 декабря 2020
Роман Марченко и Екатерина

Богдан Марченко, сын супруги политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, и его супруга Екатерина, сыгравшие свадьбу осенью этого года, снялись в романтической фотосессии на берегу моря.

«Жизнь прекрасна», — так прокомментировала фотографии Екатерина.

Пара снялась на морском побережье. На одной из фотографий Богдан держит супругу на руках.

 


«Все, что появляется в твоей жизни, является отражением чего-то, что происходит внутри тебя», — так прокомментирована фотография, на которой Екатерина держит мужа за руку, а он сам остается за кадром.

 

Ранее супруга Богдана Марченко показала, как она выглядит без макияжа и «при полном параде». 23-летняя Екатерина, судя по ее страничке в социальных сетях, — модель и блогер.

Вскоре после свадьбы Екатерина в стихах выразила любовь к Богдану, выложив в соцсети ролик, где она позирует в легком плаще и стильном платье.

Фото со странички Екатерины в социальных сетях.

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