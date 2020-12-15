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Шоу-бизнес

«Дуэт будет огонь»: фанаты Ани Лорак выдвинули ей требование

9:22 15 декабря 2020
лорак

Поклонники Ани Лорак предложили ей смелый эксперимент: в следующем году спеть дуэтом с Максом Барских. Идея появилась после того, как Каролина и Макс решили сфотографироваться вместе на вручении премии «Золотой граммофон».

Фанаты Лорак верят, что с Барских получится идеальный тандем. В ходе обсуждения в топ вышел комментарий-прогноз о том, что дуэт с Максом «будет огонь».


Напомним, на вручение премии «Золотой граммофон» Ани Лорак и Полина Гагарина пришли в похожих платьях, что дало ведущим повод для шуток.

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