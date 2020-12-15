«Мы достигли дна»: Петросян извинился за слова об умирающем в муках Джигарханяне

Российский юморист Евгений Петросян, высказывание которого о мучительной смерти актера Армена Джигарханяна возмутила его близких, был вынужден извиниться за свои слова. Ваганович говорит, что в интервью Вячеславу Манучарову согласился говорить исключительно о творчестве. Но злые люди спровоцировали его на откровения.

«Сейчас участились упреки касательно моего высказывания о последних днях великого актера Армена Борисовича Джигарханяна. Считаю необходимым разъяснить, как это было на самом деле. Накануне моего злополучного интервью, которое я дал Манучарову с намерением говорить только о творчестве, что клятвенно подтвердил мне хозяин передачи на YouTube, мне в директ написал человек, которого я немного знаю, где он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста», — оправдывается Петросян в Instagram.

Он отметил, что Манучаров «патрошил» его личную жизнь, обманув его. Якобы Петросян давал интервью для для YouTube, а не федерального канала.

«Я тогда не знал, что ловкий Вячеслав договорился с Первым каналом и, видимо, продал им на растерзание моё интервью. Это было сильнейшим ударом для меня. Более того, я никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойду, потому что считаю их безумием сегодняшнего дня, где обсуждаются подложные фальшивые счёта, где смакуют придуманные или извращённые факты, собираются странные люди, которые понятия не имеют о чем идёт речь на самом деле. Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!», — сокрушается теперь Петросян.

Напомним, Манучаров спросил у Петросяна, почему он решил развестись с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Ответ 75-летнего юмориста был довольно резок.

«Жить захочешь — решишь. Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как и в каком состоянии?! Нет, вы не знаете! Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Вы знаете об этом? Вот об этом вы не скажете. Вам надо считать чужие деньги, которых не существует. В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал», — ответил Петросян.

Его слова возмутили пасынка Джигарханяна Степана. Он назвал юмориста глупым и безответственным человеком.

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