Саша из группы KAZKA призналась, с кем живет на самом деле

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, заинтриговавшая образом в свадебном платье, призналась, с кем живет на самом деле. Подробностями личной жизни артистка поделилась во время съемок шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Саша рассказа, что сбылась ее мечта о семье — теперь она живет с мамой. Она всегда хотела, чтобы семья была вместе, но плотный гастрольный график, который был до карантина, не позволял много времени проводить с близкими людьми.

«Она здесь уже месяца 4. Сейчас живет с нами за городом — это было моей давней мечтой, я очень люблю с кем-то жить, не могу быть одна. Очень хотела, чтобы моя мама переехала, и теперь мы живем вместе. Моя мама — специфический человек. Она у меня учительница. Я по знаку зодиака — Лев, умею приструнить всех», — поделилась Саша.

Новый год, скорее всего, она будет встречать дома. Ведь из-за карантина артисты остались без «елок» и корпоративов. В любом случае, Зарицкая унывать не собирается. И уж точно не будет проводить праздничные дни у плиты.

«Я не люблю готовить вообще, особенно на Новый год. Хотелось бы повеселиться, отпраздновать с фейерверками. Или выступать. Мама тоже готовить не будет, она будет просто тусоваться. Она у меня нестандартная мама», — призналась певица каналу «Україна».

Ранее Зарицкая рассказывала, что закрутила роман с иностранцем. Но эти отношения не выдержали испытания расстоянием.

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