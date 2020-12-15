Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

Модель и Instagram-блогер Екатерина Марченко показала новые яркие фото со своей свадьбы. Екатерина вышла замуж за сына телеведущей Оксаны Марченко еще 10 октября, но фотографиями с торжества делилась очень умеренно. Теперь же блогер решила показать, как проходила подготовка к церемонии и с кем провела «утро невесты».

После того, как с Екатериной и ее мамой поработали визажисты и парикмахеры, осталось только запечатлеть памятные мгновение для семейного альбома.

Подружки невесты помогли Екатерине настроиться на правильный лад. Девушки угощались шампанским, рассматривали колечко и наряд новобрачной. Екатерина для церемонии выбрала открытое платье, но открытые плечи и глубокое декольте при необходимости скрывались длинной и пышной полупрозрачной фатой.



Напомним, ранее Екатерина и Богдан Марченко устроили романтическую фотосессию на побережье.

475

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter