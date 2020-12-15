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Шоу-бизнес

Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

13:02 15 декабря 2020
екатерина марченко

Модель и Instagram-блогер Екатерина Марченко показала новые яркие фото со своей свадьбы. Екатерина вышла замуж за сына телеведущей Оксаны Марченко еще 10 октября, но фотографиями с торжества делилась очень умеренно. Теперь же блогер решила показать, как проходила подготовка к церемонии и с кем провела «утро невесты».

После того, как с Екатериной и ее мамой поработали визажисты и парикмахеры, осталось только запечатлеть памятные мгновение для семейного альбома.

Подружки невесты помогли Екатерине настроиться на правильный лад. Девушки угощались шампанским, рассматривали колечко и наряд новобрачной. Екатерина для церемонии выбрала открытое платье, но открытые плечи и глубокое декольте при необходимости скрывались длинной и пышной полупрозрачной фатой.
 

Напомним, ранее Екатерина и Богдан Марченко устроили романтическую фотосессию на побережье.

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