Второму ребенку Лободы «нашли настоящего отца»

Блогер Лена Миро «прошлась» по слухам о том, что отцом второй дочки певицы Светланы Лободы может быть вовсе не немецкий рокер Тилль Лидерманн, а молодой красивый танцовщик Назар Грабар.

«В парне на фото порода видна, — пишет блогер на своей страничке в „ЖЖ“. — Ходят слухи, что именно от него -- своего танцора -- родила вторую дочь Лобода, а никак не от Линдеманна. Расскажу. Только сначала отвешу Светке щедрую оплеуху (простите: записалась) похвалу, если, конечно, сплетня об отцовстве правдива. Ну, отличные же гены красивого папы! Так что, если сплетня имеет под собой основания, то и за Светку, и за ее дочку я только порадуюсь. До меня дошли и другие слухи: о том, что теперь Светка продвигает этого красавца в шоубизнесе. Вот опять в очередном клипе его сняли: на этот раз -- в очень загадочном…»



О возможном романе с певицей и отцовстве Грабара ранее писало издание «7 дней», вспоминая о клипе Лободя «Твои глаза», где танцовщик появлялся обнаженным.

О Назаре Грабаре известно, что он родился в Украине, учился в Никополе, где и занялся танцами. В 2014 году он принимал участие в «Танцуют все», а в 2017 году, как утверждает «24 сми», ему поступило предложение о сотрудничестве от Светланы Лободы. В том же году и вышел клип «Твои глаза», где сюжетная линия сосредоточена на большеглазом красавце .

Сразу возникли слухи о романе, однако Светлана Лобода от них отмахивалась. Мол, отношения партнерские, хотя «за кулисами» обсуждали их достаточно теплые и дружеские отношения.

Также издание пишет, что у Назара Грабара есть девушка — она также танцует в балете Светланы Лободы. Это уроженка Киева Катя Кузьмина — профессиональная танцовщица и модель. Свою личную жизнь пара не афиширует.

Так, на страничке Назара в Instagram опубликованы фото, на которых он снят, в основном, один.

Напомним, что немецкий рокер Линдеманн, которому приписывают роман со Светланой Лободой, называл поклонниц с постсоветского пространства самые сумасшедшими и предостерегал других мужчин от близкого общения с ними.

Фото Назара Грабара из социальных сетей.

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