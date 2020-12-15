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Шоу-бизнес

«Об***ли Россию»: «Дизель cтудио» атаковали в комментариях под сценкой «Шевченко VS Пушкин»

3:31 16 декабря 2020
дизель

Артисты «Дизель Шоу» одну из своих сценок посвятили поэтическому баттлу, который мог состояться между Александром Пушкиным и Тарасом Шевченко. На примере персонажей была тонко продемонстрирована разница менталитетов у жителей Украины и РФ. Впрочем, аудитории из РФ насмешки над «солнцем русской поэзии» не понравились. Артистов «Дизеля» обвинили в русофобии.

В сценке пафос Пушкина очень контрастирует с житейской мудростью Шевченко.

«Как лучше подписать послание: „великим потомкам гордой страны“ или „гордым потомкам великой страны“?» — мучится русский поэт. «Напиши проще: россиянам от эфиопа», — советует ему украинский коллега.

Столкнулись собеседники и на почве цивилизованности своих стран. «Можно подумать у вас бед меньше, чем у нас», — иронизирует Пушкин. «У нас будет всегда на одну беду больше, чем у вас. Потому что вы наши соседи», — отвечает ему Шевченко.

Также очевидно аудитории из РФ не понравилось объяснение о разнице между украинским «розуміти» и русским «понимать». «Мы пытаемся жить по разуму, а вы — по понятиях», — упрекает собеседника Тарас Григорьевич.

Аудитория из РФ, ожидаемо, восприняла номер как «русофобский», «мерзкий» и «заполитизированный». «Обо***ли Россию», — жаловались комментаторы.

Фото Дизель Студио/YouTube

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