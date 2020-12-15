Дочь Боярского устыдилась сниматься в кино голой

Дочь российского актера Михаила Боярского Елизавета призналась, что не хочет сниматься в кино обнаженной.

Так, ведущий программы «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров спросил у нее: «Почему не сняться топлес?»

В ответ актриса рассмеялась и назвала такой вопрос «странным». «Стыдно ради хайпа быть голенькой», — ответила Боярская.

Напомним, что Михаил Боярский заявил, что жалеет о съемках в продолжении «Мушкетеров» и назвал своего персонажа Д’Артаньяна отрицательным героем. «Д'Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств…», — говорил Боярский.

А недавно в адрес Боярского критически высказался актер Станислав Садальский. Он сказал, что Михаилу Боярскому легко рассуждать о том, как артисты не должны просить помощи у государства во время пандемии коронавируса, ведь его сын — миллиардер.

Фото — скриншот.

449

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter