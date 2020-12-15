Ярмака раскритиковали за вождение авто с ребенком на руках

Рэпер Александр Ярмак (YARMAK), впечатливший мощной песней об Украине, оригинально рассказал о новом альбоме. На своих страницах в соцсетях он опубликовал видео, на котором ведет машину с маленькой дочкой на руках.

«Это я в треках дерзкий, а в жизни так. Я ставил перед собой задачу сделать качевый альбом и я считаю она выполнена, каждый трек, каждый припев подрывает, а бас в тачке просто разваливает систему. Где-то не дожал по литературе и знаю где, но иногда был выбор между грувом и смыслом, где-то получалось найти баланс, где-то нет. Но смысла в нем, все равно, более чем достаточно!», — написал Ярмак под видео, представляя новый альбом.

Музыкант объяснил, что это он с дочкой едет по коттеджному городку к соседям, которые живут в рядом, со скоростью 20 км/час. И просит не повторять подобное. Подписчики в Facebооk и Instagram поздравляют его с альбомом, но осуждают за вождение авто с ребенком на руках.

Отреагировала на видео и кума Ярмака певица Светлана Тарабарова. И просит больше так не катать ее крестницу.

Подписчики призывают Александра не рисковать ребенком.

Фото Instagram.com/yarmak_music

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