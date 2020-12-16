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Шоу-бизнес

Сын Шепелева озадачил отца вопросом об Элтоне Джоне

7:23 16 декабря 2020
Архивное фото

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который недавно вернулся с семейного отдыха на Мальдивах, умилил фолловеров в Instagram рассказом о «неудобных вопросах» от семилетнего сына Платона. При этом он признался, что ведет дневник «взросления» чада.

Шепелев также составил топ самых смешных вопросов, к которым не был готов. Как оказалось, все вопросы «музыкальные»:

1. «Элтон Джон — муж или жена?»
2. «Когда мне будет 8, у меня наконец будет голос хриплым как у Курта Кобейна?»
3. «У Фредди Меркюри даже сейчас черные подмышки?».

Поклонники Дмитрий тепло отреагировали на признания знаменитости. А одна из пользовательниц сети (пишет под ником tanisha77052) даже рассказала, что когда-то тоже вела подобный дневник, и сейчас его со смехом читает уже ее внучка.

Напомним, Дмитрий Шепелев год назад съехался с Екатериной Тулуповой, с которой его познакомил… сын. Как оказалось, он ходил в детский сад вместе с дочерью новой избранницы — Ладой.

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