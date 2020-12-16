Жену Павла Воли атаковали из-за белорусских колготок

Жена российского шоумена Павла Воли — гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева — похоже, попала под шквал критики после участия в рекламе колготок белорусского производителя.

Дело в том, что предыдущая модель Ольга Хижинкова попала за решетку за участие в протестных акциях в Беларуси. Ее задержание вызвало большой резонанс, а после того, как россиянка стала «лицом и ногами» компании, многие в Беларуси заявили, что отказываются покупать их продукцию.

Что же касается Утяшевой, в сториз в ее Instagram появилась следующая запись.

Возможно, эта запись появилась в сториз Утяшевой после массы комментариев к ее спортивному видео в Instagram, где интернет-пользователи просили ее не сотрудничать с компанией, чья модель попала за решетку, а также выражали поддержку Хижинковой.

Напомним, что белорусский суд дал два с половиной года колонии уроженке Беларуси Наталье Херше, более десяти лет живущей в Швейцарии, за то, что она сорвала балаклаву с ОМОНовца.

Фото со странички белорусского производителя «Conte» в социальных сетях.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter