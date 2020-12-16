27.66 / 27.91 33.43 / 33.86
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жену Павла Воли атаковали из-за белорусских колготок

9:47 16 декабря 2020
Ляйсан Утяшева

Жена российского шоумена Павла Воли — гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева — похоже, попала под шквал критики после участия в рекламе колготок белорусского производителя.

Дело в том, что предыдущая модель Ольга Хижинкова попала за решетку за участие в протестных акциях в Беларуси. Ее задержание вызвало большой резонанс, а после того, как россиянка стала «лицом и ногами» компании, многие в Беларуси заявили, что отказываются покупать их продукцию.

Что же касается Утяшевой, в сториз в ее Instagram появилась следующая запись.

Возможно, эта запись появилась в сториз Утяшевой после массы комментариев к ее спортивному видео в Instagram, где интернет-пользователи просили ее не сотрудничать с компанией, чья модель попала за решетку, а также выражали поддержку Хижинковой.

Напомним, что белорусский суд дал два с половиной года колонии уроженке Беларуси Наталье Херше, более десяти лет живущей в Швейцарии, за то, что она сорвала балаклаву с ОМОНовца.

Фото со странички белорусского производителя «Conte» в социальных сетях.

242

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Лиза Кривоногих

«Обнаруженная» дочь Путина «пожаловалась» на жизнь

Меган Маркл и принц Гарри

«Достали уже!»: новая сделка Меган Маркл и принца Гарри взбесила соцсети

Александр Усик

Названо условие, при котором Усик разрешит Джошуа провести бой с Фьюри

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер