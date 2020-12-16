Певица Анастасия Приходько пожаловалась на плохую одежду в детстве
Певица Анастасия Приходько, которую пристыдили за частое употребление ненормативной лексики во время телефонных разговоров, ошарашила подписчиков в Instagram рассказом о трудном детстве.
Так, Настя вспомнила, как была вынуждена донашивать вещи за старшим братом. Что же до девичьих вещей, их она помнит только три — розовое платье, костюм с лосинами и джинсовый сарафан.
«Меня приучали к тому, что главное (чтобы было. — Авт.) тепло, а не красиво, черный цвет выгоднее в носке, чем светлый, в юбке ты простудишься, тебе еще рожать,
По ее словам, сейчас она одевает все, что нравится, и мало обращает внимания на ошибки в стиле и образе.
«Никогда не поздно учится, меняться, воспитывать себя! Любой успех — это труд над собой!», — утверждает певица.
Напомним, ранее она повинилась в том, что не успевает уделять внимание подготовке домашних заданий дочери-школьницы. Ради них приходится жертвовать временем, которое можно было бы потратить на душевное семейное общение.
Архивное фото из соцсетей
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter