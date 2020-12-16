«И это так прекрасно!» Олег Винник поделился секретом кресла на шоу «Голос країни»

Популярный певец Олег Винник, ставший тренером в «Голосі країни», показал первые кадры со съемок и «закулисье» шоу, а также рассказал, как ему сидится в наставническом кресле.

«Первые кадры со съемок и закулисье шоу „Голос країни. Перезавантаження“ в сюжете ТСН», — пишет певец на своей страничке в социальных сетях и выкладывает видео.

Что же касается его первых впечатлений, то Олег Винник назвал тренерское кресло очень удобным. «Вперед оно крутится и от моей руки, а назад — когда включат. И это так прекрасно», — говорит певец и смеясь демонстрирует, как он может задремать сидя на кресле, однако оно может его и разбудить.

Ранее фолловеры несколько неоднозначно оценили имидж Олега Винника, представленного рокером, заметив, что это — не его амплуа.

Фото Олега Винника из социальных сетей.

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter