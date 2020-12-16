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Шоу-бизнес

Элтон Джон заработал 87 миллионов долларов, несмотря на отмену турне из-за пандемии

11:59 16 декабря 2020
Элтон Джон

Элтон Джон заработал за год 87,1 миллионов долларов, хотя был вынужден отменить свое прощальное мировое турне из-за пандемии коронавируса.

Тур 73-летнего сэра Элтона Farewell yellow brick road начался в сентябре 2018 года и должен был продлиться три года. Он должен был включать в себя 300 концертов. А в финале британский певец собирался четыре раза выступить на стадионе в Лондоне. Однако в марте турне отменили. Если бы не эта помеха, доходы музыканта могли бы составить около 270 миллионов долларов. Он еще надеется завершить начатый тур.

Тем не менее Джон, как сообщает журнал Pollstar, все равно был признан самым высокооплачиваемым из всех музыкантов мира, дающих живые концерты. Он заработал почти на 16 миллионов долларов больше, чем его ближайшая конкурентка — канадская поп-дива Селин Дион (71,2 миллиона).

В первую пятерку вошли также американская группа Trans-Siberian Orchestra, которая смешивает тяжелый рок с классической музыкой (58,2 миллиона долларов), ирландская рок-группа U2 (52,1 миллиона долларов), и британская Queen (44,6 миллионов долларов).

Потери, которые музыкальная индустрия понесла из-за пандемии, составили в общей сложности 30,5 миллиарда долларов.

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