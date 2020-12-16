Стыдный момент с натиранием из «Давай поженимся!» дополнил Гарик Харламов

Российский комедийный актер Гарик Харламов, бывшая супруга которого героически готовится к новой роли, продолжает высмеивать передачу «Давай поженимся», которую ведет Лариса Гузеева.

В Instagram он опубликовал видео крайне двусмысленного эпизода, в котором участнице шоу приходится тереть «Лампу Алладина».

По мнению Харламова, подобное трение должно привести к закономерному финалу, который он и продемонстрировал в конце короткого ролика.

Напомним, в октябре на шоу показали столь же двусмысленный танец одной из «совпавших» пар.

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