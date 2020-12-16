27.68 / 27.91 33.48 / 33.89
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кто такой Смирняга и что за стыдный номер он сделал

12:45 16 декабря 2020
Смирняга

Звезда «Убойной лиги» в дуэте «Быдло», сценарист и режиссер сериала «Внутри Лапенко» Алексей «Смирняга» Смирнов рассказал Юрию Дудю, за что его любят, и какой свой номер он считает провальным.

«В русском юморе есть один человек, о котором все отзываются с максимальным респектом и любовью. Почему?» — спросил Дудь Смирнова о причине его популярности.

«Это странно, но я могу представить, откуда это идет, — ответил „Смирняга“. — Когда мы начинали, для многих людей это было открытием».

Он отметил, что в свое время для него многие комики тоже были открытием.

«Есть хоть номер за эти пятнадцать лет, за который тебе стыдно?» — спросил Дудь.

«Я не ношу груз успешных номеров и груз провалов», — ответил юморист.

Тогда Дудь сказал, что наткнулся на стыдный номер Смирнова «Мужской клуб Гей-ТВ», где он играет молодого аппетитного студента, которого «клеит» ведущий телепрограммы (Илья Соболев).

«Сейчас это выглядит стереотипно, липко и стремно», — заметил Дудь.

«Вот это, наверное, „шляпа“ полная», — согласился Смирнов.

Фото: скриншот видео

284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Александр Усик

Названо условие, при котором Усик разрешит Джошуа провести бой с Фьюри

Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Винник в шоу «Голос країни»

«И это так прекрасно!» Олег Винник поделился секретом кресла на шоу «Голос країни»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер