Кто такой Смирняга и что за стыдный номер он сделал

Звезда «Убойной лиги» в дуэте «Быдло», сценарист и режиссер сериала «Внутри Лапенко» Алексей «Смирняга» Смирнов рассказал Юрию Дудю, за что его любят, и какой свой номер он считает провальным.

«В русском юморе есть один человек, о котором все отзываются с максимальным респектом и любовью. Почему?» — спросил Дудь Смирнова о причине его популярности.

«Это странно, но я могу представить, откуда это идет, — ответил „Смирняга“. — Когда мы начинали, для многих людей это было открытием».

Он отметил, что в свое время для него многие комики тоже были открытием.

«Есть хоть номер за эти пятнадцать лет, за который тебе стыдно?» — спросил Дудь.

«Я не ношу груз успешных номеров и груз провалов», — ответил юморист.

Тогда Дудь сказал, что наткнулся на стыдный номер Смирнова «Мужской клуб Гей-ТВ», где он играет молодого аппетитного студента, которого «клеит» ведущий телепрограммы (Илья Соболев).

«Сейчас это выглядит стереотипно, липко и стремно», — заметил Дудь.

«Вот это, наверное, „шляпа“ полная», — согласился Смирнов.

Фото: скриншот видео

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