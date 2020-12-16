Лесю Никитюк и Тину Кароль "сватают" в "Холостячки"

Сезон проекта «Холостячка», в котором актриса Ксения Мишина выбирает себе пару, подходит к концу. Уже в эту пятницу она в финале назовет имя своего избранника. Оля Полякова, резко критиковавшая шоу «Холостяк», считает, что именно мужчины должны бороться за руку и сердце девушки, а не наоборот.

«Леська Никитюк, ты должна быть следующей», — сказала Оля Полякова.

Ее поддерживают Владимир Остапчук и танцор Макс Ежов. Он даже пообещал принять участие в шоу и побороться за сердце телеведущей.

«Ну, не может такая охр**нная, сексуальная, страстная девушка быть одна. Леся, если ты пойдешь на „Холостячку“, то я как участник буду бороться за твое сердце», — сказал Макс.

Саму Лесю перспективы принять участие в популярном шоу в качестве главной героини, похоже, не особо радует.

«Та ну, вы шо!», — отреагировала Никитюк на призывы коллег в сети.

«Кто сказал, что я одна?», — заинтриговала ответом Никитюк и предложила Максу: «Иди бороться на борьбу».

Также в возможные «Холостячки» записывают певицу Тину Кароль, которая после смерти мужа Евгения Огира долгие годы остается одна. Героиней шоу видят и недавно разведенную певицу и актрису Алину Гросу.

Кстати, Леся Никитюк свою личную жизнь не афиширует. Она лишь обмолвилась в интервью о романе с таинственным соседом. Но их отношения не сложились.

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