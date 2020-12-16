Наташе Королевой оказалось приятно кого-то бесить

Певица Наташа Королева вспомнила одну из популярных фраз известной артистки Фаины Раневской и призналась, что ей приятно, когда она кого-то бесит.

«Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает». Раневская!" — пишет Королева в Instagram и выкладывает небольшой видеоролик.

«Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь, а потом оказывается, что ты кого-то бесишь. Вот прямо до пены изо рта. И это так приятно!» — хихикает певица.

При этом на запись наложен фильтр, делающий ее голос ну очень уж противненьким…

Ранее Наташа Королева, уехавшая из Москвы «на острова», чтобы там «перезагрузиться», рассказала, что жила в племени аборигенов и даже приняла роды в «полевых условиях».

Не все из фолловеров оценили по достоинству «побег» певицы. Некоторые предлагали ей вместо островов поехать в российскую глубинку и пожить при зарплате в 15 тысяч российский рублей.

Фото Наташи Королевой из социальных сетей.

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