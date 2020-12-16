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Шоу-бизнес

"Эмоции зашкаливают": Юлия Санина показала экстремальный отдых с пятилетним сыном

16:30 16 декабря 2020
Юлия Санина с сыном

Юлия Санина после участия в шоу «Танці з зірками» устроила семейный отпуск. Вместе с мужем Валерием Бебко и пятилетним сыном Даней отправились отдыхать на море в Египет. Мальчик вместе с родителями любуется подводным миром Красного моря и принимает участие в экстремальных развлечениях.

«Раньше от одной мысли про активные экскурсии с ребенком у меня начинал дёргаться глаз: сменная одежда, еда, что-то вкусненькое в дорогу, планшет с мультиками, игрушки, на случай, если ему станет скучно, дневной сон по расписанию… Я так мечтала показать ребенку все то, что нравится мне. Когда же ему станет это интересно?! И вот! Ура!!! Мой любимый 5-летка, наконец-то стало легче и тебе стало интересно!», — поделилась Юля впечатлениями от отдыха.

А Вал показал видео, как они гоняли по пустыне и какие эмоции испытал их маленький сын. Говорит, что Дане очень понравилось.

Напомним, в финале «Танців з зірками» Санина заняла второе место. Но Санта Димопулос неожиданно решила отдать ей кубок. Такой жест Юля сочла лицемерным.

Фото Instagram.com/the_hardkiss

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