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Шоу-бизнес

Собчак нашла общее между сексом и юмором жены Петросяна

16:42 16 декабря 2020
Брухунова

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая очень активна в соцсетях, на днях опубликовала в своем Instagram-аккаунте картинку с юмором.

В Stories Татьяны было ее фото в косынке и очках и рядом изображение черепахи Тортиллы.

«Это очень смешно», — так Брухунова прокомментировала мем.

На шутку в соцсети отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Под этой же картинкой появилась язвительная подпись ведущей: «Когда уровень юмора „Кривого зеркала“ передался половым путем».

Брухунова много раз признавалась, что раньше остро реагировала на критику, но сейчас она научилась пропускать оскорбления мимо ушей. При этом женщина продолжает прислушиваться к советам тех людей, которые являются для нее авторитетами.

Сейчас молодой жене Петросяна некогда реагировать на хейтеров. Большую часть времени она проводит с сыном Ваганом.

Напомним, сын Петросяна и Брухуновой родился 13 марта нынешнего года в престижном медицинском центре Дубая. Так как жена Петросяна скрывала беременность, многие думали, что ребенка выносила суррогатная мать. Но Брухунова все отрицала и заявила, что выносила и родила ребенка сама.

Фото instagram.com/bruhunova/

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