Алена Омович порадовала поклонников снимком в платье "не по размеру"

Известный блогер Алена Омович, известная своими пластическими операциями и откровенными публикациями в сети, порадовала поклонников снимком в платье «не по размеру». Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок в облегающем черном платье, подчеркивающем изгибы фигуры и силиконовые «достоинства». Кажется, будто грудь вот-вот вывалиться из декольте.

Алена назвала этот наряд «платье-бюстье с идеальным силуэтом». Она спрашивает подписчиков, на каком фото, с макияжем или без, она выглядит лучше.

Ранее своими формами похвасталась актриса и певица Даша Астафьева, опубликовав обнаженные фото.

Фото Instagram.com/alena_omovych

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