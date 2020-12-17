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"Открою секрет": кардинально изменившаяся Кристина Асмус сделала признание

7:27 17 декабря 2020
Асмус

Популярная российская актриса Кристина Асмус, которая никак не может привыкнуть к своему новому цвету волос, призналась в Instagram, что брюнеткой стала еще месяц назад.

«Открою вам секрет — на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так что я маскировалась», — сообщила Асмус.

По словам Кристины, первые несколько дней вообще чувствовала себя очень непривычно, шарахалась, когда мимо зеркала проходила.

Асмус пишет, что в соцсетях выкладывала старые фото, некоторые спектакли играла в парике.

Несмотря на то, что со временем актриса привыкла к своему новому образу, она рада, что скоро снова станет блондинкой.

Поклонники Асмус с пониманием отнеслись к «временным трудностям» артистки и даже дают ей советы.

Напомним, недавно Асмус показала в сети танец в собственном исполнении под известную песню Джо Кокера «You can leave your hat on», чем вызвала критику своих подписчиков.

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