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Шоу-бизнес

"Счастье засыпать рядом": комик Юрий Ткач растрогал всех фотографией с дочкой

7:50 17 декабря 2020
Юрий Ткач

Известный комедийный актер Юрий Ткач опубликовал в Instagram фото со своей маленькой дочкой Лиззи.

«Счастье засыпать рядом», — так артист подписал снимок.

На фото он лежит на ковре напротив кроватки девочки и спит. Вероятно, папа читал дочке книжку или что-то рассказывал, чтобы малышка заснула и видела волшебные сны.

На странице артиста много семейных фото. Часто отец и дочь вместе делают смешные снимки и записывают видео.

Поклонникам артиста фото понравились и они поделились своими эмоциями и воспоминаниями.

Напомним, Ткач недавно рассказал, как познакомился со своей женой и какие чувства испытал, когда услышал крик новорожденной дочери.

Фото Instagram/yuriy_tkach

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