Сын Виктора Цоя попал на штраф

Музыкант Александр Цой — сын звезды советского рока Виктора Цоя, погибшего в 1990 году, — «вляпался» в штраф за отсутствие маски.

Интересен тот факт, что, как пишет Александр в своем Instagram, он был в шлеме — музыкант ездит на мотоцикле.

«По пути домой решил посмотреть что будет, если свернуть налево в одном там месте. Сначала был оштрафован на 500 рублей за то, что не был в маске. Не был в маске под шлемом! Эээ… Ну ладно, зато потом случайно доехал до Kuta Beach. А там — вот это», — пишет музыкант и публикует фото красивого неба.

Kuta Beach — пляж в городе Кута (Индонезия, остров Бали).

Ранее сообщалось, что Александр Цой решил «воскресить» своего отца, проведя два масштабных концерта.

Напомним, что последний концерт Виктора Цоя состоялся в июне 1990 года в Москве на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Тогда музыканты сыграли 45-минутный сет из семи песен, но сумели уместить в него свои главные хиты. Через два месяца музыкант погиб в ДТП.

Фото Александра Цоя из социальных сетей.

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